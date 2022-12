Firenze | ecco il cartellone di PassTeatri | un unico abbonamento per più palchi

Qui News Lucca

ROMA - Estrazione del lotto oggi 6 dicembre 2022.tutti i numeri qui di seguito, ruota per ruota: Bari 36 74 22 54 80, Cagliari 65 36 47 27 6,57 76 30 79 77, Genova 66 90 63 24 70, Milano 65 80 33 69 36, Napoli 72 28 16 66 29, Palermo ...perché abbiamo pensato ad una serie di 7 incontri che non si concentrano sulla singola città ... scrittore, giornalista, socio fondatore della fondazione Giorgio la Pira di. Interverrà ... Raccolta differenziata in Toscana, ecco i migliori Fatto il Regolamento per la sicurezza urbana su proposta dell’assessore Antonio De Iesu, in Comune sanno bene che non basta come strumento per contenere la mala movida e tutelare il ...FIRENZE – 16 teatri, 37 proposte, 6 spettacoli, 1 abbonamento: è PassTeatri, l’abbonamento trasversale creato da Firenze dei Teatri, associazione presieduta da Andrea Bruno Savelli, che permette di as ...