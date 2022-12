Cristiano Ronaldo | la risposta sul futuro | “Non è così”

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Non terminano le polemiche intorno a. L’asso portoghese è stato prima escluso dall’11 iniziale schierato ieri sera in campo da mister Santos nella gara vinta per 6-1 contro la Svizzera ai Mondiali di Qatar 2022. Al termine del match, però, non ha neanche preso parte al consueto giro di campo con la squadra per festeggiare il passaggio del turno. Il Portogallo affronterà il Marocco nei quarti di finale del Mondiale il 10 dicembre alle ore 16:00. Le parole disi è poi lasciato andare, al termine del match, a dichiarazioni decisamente interessanti sul suo. Le domande dei giornalisti sono ovviamente planate verso il suo possibile trasferimento all’Al-Nassr di Rudi Garcia. L’asso portoghese, però, ha ...

Il fuoriclasse portoghese ha anche un pensiero per Pelé: "Il nostro re deve migliorare" ROMA -ha smentito di aver firmato un contratto (faraonico) con gli arabi dell'Al - Nassr, guidati in panchina dall'ex Roma Rudi Garcia. "No, non è vero...", ha detto laconico CR7 dopo la ...... che ha visto i lusitani vincere addirittura 6 - 1, centrando quindi la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale in Qatar nonostanterelegato in panchina per quasi tutto il ...