Camorra | arrestati i vertici del clan Mazzarella

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono finiti in manette idel notodiegemone in numerosi quartieri della città di Napoli, nonché in vari comuni della provincia. I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione degli agenti della Polizia Ferroviaria di Pisa, hanno eseguito un decreto

I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli e i Carabinieri del Comando Provinciale, con la collaborazione degli agenti della Polizia Ferroviaria di Pisa, hanno eseguito un decreto di fermo di ...In campo squadra mobile, carabinieri e polizia ...È a conoscenza di tutti i traffici di droga a livello internazionale. Estradato da Dubai dove per anni ha condotto una vita di super lusso, Raffaele Imperiale si è pentito. In cella per l'accusa di es ...In manette, nell'ambito di un'operazione condotta dai Carabinieri e dalla Polizia, Ciro e Michele Mazzarella, oltre a Salvatore Barile ...