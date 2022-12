Arriva un aereo di coppia per Oriana e Antonino ma le reazioni sono un po’ diverse – VIDEO

L'annuncio della Commissione europeain un momento alquanto delicato per il settore. ... Sarà la fine della modalitàProbabilmente sì. Ma anche l'inizio di una nuova era per i passeggeri ...Proprio nel secondo torneofinalmente un'altra finale, il derby contro l'amico Musetti . ... Come Salendo su quell'per Malaga alle 6 del mattino per andare a supportare la squadra. Proprio ...«Siamo arrivati a questo: i disabili non possono volare!». Le parole di Valeria Roberta Vetrano sono un pugno nello stomaco. La donna, disabile, sulla ...Arriva dalla Francia l’appello per chiedere il ritorno delle commissioni aeree. La Cediv ha sollevato l’argomento ...