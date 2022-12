Apple Car - Si cambia ancora | debutto rinviato | prezzi più bassi e no alla guida autonoma

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il progetto della iCar, oCar, continua a subire dei ripensamenti. Se l'anno scorso si parlava di un'accelerazione impressa al progetto Titan dmultinazionale di Cupertino, le ultime indiscrezioni della stampa americana indicano non solo una brusca frenata, ma anche un ridimensionamento di molte delle ambizioni tecnologiche. Innanzitutto, secondo l'agenza Bloomberg, ildel veicolo elettrico della Mela morsicata sarebbe statodi circa un anno, quindi dal 2025 al 2026. In secondo luogo, le principali specifiche tecniche sarebbero state oggetto di profonde modifiche. Le modifiche. La nuova svolta sarebbe da attribuireconstatazione che molte delle caratteristiche, tra cui unadi livello 5 e la relativa assenza di pedali o ...

Lancia Ypsilon GPL: ritorna in promozione la versione bifuel della cityL'importo totale del ... radio con display touch da 7 pollici, supporto Android Auto edCarPlay wireless e cerchi Style ...Lancia ha aperto nelle scorse ore l'ordinabilità della nuova Lancia Ypsilon , la citypiù connessa di sempre per un cliente amante dell'innovazione tecnologica e dello stile ...conCarPlay e ...ADS-TEC Energy ha aperto gli ordini per la colonnina che aveva presentato a maggio. Scopriamo tutte le caratteristiche e possibilità di utilizzo ...Su eBay è possibile acquistare il nuovo Apple Watch Serie 8 ad un prezzo incredibile, sfruttando uno sconto di 50 euro inserendo il coupon FESTE22 al momento dell'acquisto.