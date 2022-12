Alita – Angelo della battaglia 2 | gli aggiornamenti sul sequel

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)2 ha ottenuto importantialla première di Avatar: La via dell’acqua; il produttore Jon Landau ha confermato infatti che unè all’orizzonte. Al momentosua uscita nel 2019,, con Rosa Salazar nei panni dell’eroina del titolo – una cyborg che cerca di scoprire i segreti del suo passato in una civiltà futura divisa da classi sociali corrotte – sembrava sulla carta la creazione di un nuovo franchise fantascientifico. Basato su un manga giapponese,, diretto da Robert Rodriguez e scritto e prodotto da James Cameron, è stato ...

Sembra che James Cameron sia ancora intenzionato a realizzare il sequel didella battaglia, ecco le ultime notizie in ...L'adattamento didella Battaglia , proveniente dal manga e dall' anime cyberpunk ideati da Yukito Kishiro , è stato un oggetto particolare: non ha riscosso un grande succeso al botteghino, ma ha ...Il produttore Jon Landau ha parlato di Alita - Angelo della Battaglia, e del desiderio di sviluppare il lungometraggio sequel.Sembra che James Cameron sia ancora intenzionato a realizzare il sequel di Alita - Angelo della battaglia, ecco le ultime notizie in merito!