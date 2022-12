Vi ricordate Rita Rusic | ex storica di Vittorio Cecchi Gori? Ecco cosa fa oggi per arrivare a fine mese

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 dicembre 2022)è un nome piuttosto popolare in Italia. Famosa come attrice e produttrice cinematografica e in seguito come compagna di vita dinon vive più nel nostro paese. Scopriamo qualin più sulla nuova vita, anche sentimentale, dellasi è trasfein Italia a soli 4 anni di età. Nata nell'allora Jugoslavia, è arrivata in Italia con i genitori ed ha vissuto per un periodo in un campo profughi per istriano-dalmati a Capua, in provincia di Caserta. Da giovanissima, per mantenersi e pagarsi gli studi, ha lavorato come modella, posando anche per la celebre rivista 'Postalmarket'. La svolta alla sua carriera arriva quando Adriano Celentano la nota e le ...