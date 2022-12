Trovata la dodicesima vittima a Ischia | l' ultima dispersa era una donna di 31 anni 

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - E' stato trovato dopo tanti giorni di ricerche il corpo di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, l'e la 12 delle persone che erano sulla lista ufficiale dei dispersi dopo la frana a Casamicciola all'alba del 26 novembre scorso. Nei giorni scorsi, era statal'auto della. La salma è stata scoperta dai soccorritori in un anfratto nella zona dei Gradoni, investita in pieno, con la vicina via Celario, dalla massa di fango e detriti precipitata dal monte Epomeo, che, tra l'altro, proprio in quell'area ha cancellato un parcheggio. Manca ancora l'ufficialità ma è sicura l'identità della

Nei giorni scorsi, era stata trovata l'auto della donna. La salma è stata scoperta dai soccorritori in un anfratto nella zona dei Gradoni, investita in pieno, con la vicina via Celario, dalla massa di fango e detriti precipitata dal monte Epomeo.