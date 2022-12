Sondaggi Tecnè | FDI avanza piano | risale il Pd

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 6 dicembre 2022) Prosegue l’ta di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto registrate daiper l’Agenzia Dire. Il partito della premier Giorgia Meloni cresce di un decimo al 30,4%. Il Movimento 5 Stelle arresta la sua crescita iniziata dopo le elezioni del 25 settembre: i pentastellati perdono infatti due decimi e calano al 17,4%. Si rivede il Pd che guadagna due decimi portandosi al 16,6%, accorciando in questo modo il distacco dal Movimento. Pochi movimenti nelle retrovie: la Lega cresce dello 0,1% all’8,5%, un punto sotto Azione/Italia Viva in flessione al 7,5%, segue Forza Italia al 7,3% e la lista Sinistra Italiana/Verdi al 3,3%. Sotto la soglia di sbarramento sia +Europa (2,5%) che Italexit (1,9%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,6% mentre la quota di astenuti e indecisi sale all 39%. Rispetto ...