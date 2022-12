Scala | Boris Godunov per la Prima del 7 dicembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – La Stagione d’Opera 2022/2023 del Teatro alladi Milano si inaugura mercoledì 7, alle ore 18, condi Modest Musorgskij diretto dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten. Le scenografie sono state disegnate da Es Devlin, Ida Marie Ellekilde firma i costumi e Luke Halls i video, mentre le luci sono di Jonas B?gh. Sarà la 25esima rappresentazione scaligera del capolavoro russo. Interpreti delle parti principali della grande opera lirica russa su colpa e solitudine del potere sono Ildar Abdrazakov nelle vesti del protagonista, lo zar di tutte le Russie, Ain Anger come Pimen, Stanislav Trofimov come Varlaam, Dmitry Golovnin come Grigorij Otrepev e Norbert Ernst come Šujskij, mentre Lilly Jørstad è Fëdor. Il Coro del Teatro allaè diretto ...