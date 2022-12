Il Sannio Quotidiano

Da lunedì 5 dicembre, presso il Municipio di corso, è a disposizione un locale per l'ascolto e l'accoglienza delle espressioni di disagio : non solofisici, ma anche violenza ...Da lunedì 5 dicembre, presso il Municipio di corso, è a disposizione un locale per l'ascolto e l'accoglienza delle espressioni di disagio: non solofisici, ma anche violenza ... Roma: maltrattamenti contro convivente, divieto di avvicinamento per un 42enne La donna e il marito hanno denunciato per maltrattamenti il figlio, che è anche stato arrestato. Dopo tre anni è arrivata la sentenza. Cosa hanno stabilito i giudici ...Un quarantaquattrenne di Guidonia (Roma) era finito in carcere per maltrattamenti: nonostante fosse economicamente indipendente, viveva ancora a casa dei genitori e li costringeva ad esaudire ogni suo ...