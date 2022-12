Qatar 2022 | il Marocco elimina la Spagna | la gioia degli emigrati a Bruxelles

Cori, bandiere e fumogeni. Le vie del centro di Milano sono state invase dai tifosi del Marocco dopo la vittoria contro la Spagna agli ottavi di finale dei mondiali in. Un trionfo storico: è la prima volta che il Marocco si qualifica ai quarti. I tifosi si sono riversati per le strade del centro, attorno a Porta Venezia , zona storicamente frequentata dalle ...E' festa grande in Marocco, dopo la storica vittoria della nazionale dei Leoni dell'Atlas ai calci di rigore con la Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali in corso in. La squadra e' passata ai quarti di finale. La televisione marocchina ha mostrato immagini di giubilo per le strade di Rabat. La conduttrice del Tg di Med 1 TV e' andata in onda portando su una ...Siamo stati sempre in prima linea per difendere le questioni nazionali e umanitarie.Abbiamo avuto lode di Sua Maestà il Re Mohammed VI.Nelle nostre case con le nostre famiglie e nei caffè con i nostri ...La destra e Italia viva si schierano con ladri e corrotti. Per i colletti bianchi condannati tornano i benefici carcerari. Il viceministro Sisto: “Ecco il nuovo corso” ...