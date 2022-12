Meloni a Tirana | Dopo l' aggressione russa | ora rafforzare adesione dei Balcani nell' Ue

(Di martedì 6 dicembre 2022) Giorgiaè aper partecipare al summit organizzato da Unione Europea e paesi dei. Un vertice che ha un risvolto importante dal punto di vista geopolitico, e che si intreccia con una delle grande questioni che riguardano l'Europa: la gestione dell'immigrazione, visto che è dalla rottaca che passa una buona fetta dei migranti che transitano nel continente europeo (gli ingressi da questa direttrice nel 2022 sono stati il 168 per cento in più rispetto al 2021). Oggi del resto si discuterà del piano d'azione per questa rotta, che Consiglio europeo e Parlamento europeo hanno elaborato sul modello della rotta mediterranea. Così, arrivandoa capitale albanese, ha voluto chiarire la posizione dell'Italia. "Penso che abbiamo una grande responsabilità con ...

La premier partecipa al vertice organizzato da Bruxelles con i paesi dell'area: "Ci sono molti temi su cui vogliamo lavorare insieme. Potete contare ..."L'Italia è impegnata a pieno" nel sostegno al percorso di integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea, ha affermato la premiergiunta aGiorgia Meloni è in Albania, per il vertice Ue-Balcani Occidentali di Tirana, la presidente del Consiglio dopo essersi intrattenuta in una conversazione privata con Adil Rama, premier albanese, ha par ...A 24 ore dall'incontro di Tirana tra i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi dell’Ue, oltre a quelli dei Balcani – per l'Italia ci sarà Giorgia Meloni – è previsto un focus sui migranti. Un… Leggi ...