(Di martedì 6 dicembre 2022) di Livio Frigoli Fra i molti buchi neri della legge di stabilità presentata dal nuovo governo spicca, purtroppo, la grave dimenticanza dei bisogni e dei problemi della terza età e della non-autosufficienza. L’unico reale e concreto riferimento al tema “” è l’applicazione degli accordi stipulati dal precedente governo con le parti sociali per l’indicizzazione delle pensioni: il governo Meloni ha applicato quegli accordi solo in parte, diminuendo l’indicizzazione delle pensioni di importo superiore ai 2.100 euro. Forse che le risorse risparmiate sulle pensioni più ricche sono state destinate a dipanare qualche questione aperta della terza età? Macché! Nella legge di bilancio per il 2023 ilè del. Eppure, la popolazione italiana continua ad invecchiare. Non è solo ...

Il Fatto Quotidiano

...la navicella sta procedendo alle manovre per poter rientrare correttamente sul nostro. Un ...43 del 4 dicembre è stata eseguita correttamente la secondadi correzione orbitale da parte ...... uno strumento fondamentale negli sforzi verso la salvaguardia dele con sostanziali ... consideriamo laaffrettata e per adesso coinvolgente solo il segmento - preziosissimo, sia chiaro ... Manovra, il pianeta anziani è del tutto dimenticato. La crisi però non c’entra Per il personale carcerario è prevista una riduzione per quasi 10 milioni di euro. In un contesto in cui mancano 18mila unità al Corpo di polizia ...Pensate nel 2019, non sono mai state applicate. Dovevano scattare da gennaio 2023 ma il governo Meloni le ha posticipate di un anno. Cosa sono e cosa succederà ...