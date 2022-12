La Russia invitata al vertice olimpico con Stati Uniti e Cina

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - Ci sarà anche lacon il suo presidente del Comitatonazionale, Stanislav Pozdnyakov, presente all'undicesimoindetto dal ComitatoInternazionale (Cio) in programma venerdì 9 all''Olympic House' di Losanna. Tutto lo sport russo è sospeso, e di fatto escluso a livello mondiale, dal 28 febbraio a seguito della 'raccomandazione' del Cio di non invitare delegazioni russe quale sanzione sportiva all'invasione militare di Mosca in Ucraina. Al, presieduto dal presidente del Cio, Thomas Bach, dei tre comitati olimpici nazionali invitati oltre allaci sarannoche saranno rappresentanti dai rispettivi numeri uno, Gao Zhidan e Susanne Lyons. ...

Possibile che venga avviata una discussione per trovare una soluzione al fine di consentire la partecipazione di una quota di atleti die Bielorussia alle Olimpiadi di Parigi 2024.