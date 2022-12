John Travolta | le parole dopo la morte di Kirstie Alley | “So che io e te ci rivedremo”

Leggi su biccy

(Di martedì 6 dicembre 2022) Lo scorso agosto è morta Olivia Newton-e ieriha dovuto dire addio ad un’altra collega con cui ha condiviso molto tempo e non solo sul set.è morta all’età di 70 anni pochi mesiaver scoperto di avere un cancro. Lahanno recitato fianco a fianco in Senti Chi Parla e Senti Chi parla Adesso, ma negli anni successivi hanno continuato a frequentarsi e sono rimasti ottimi amici. Non appena ha scoperto delladell’amica,le ha dedicato un post Instagram: “è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio tanto bene. So che ci ...