Il tetto al contante? Prima che illiberale è inutile Ecco perché

(Di martedì 6 dicembre 2022) La Lega presenta una proposta di legge per portare il limite consentito dei pagamenti in contanti a 10mila euro e Giorgia Meloni difende l'iniziativa? Apriti cielo. Il centrodestra sta con gli evasori, si fa un regalo ai farabutti, è una beffa per i cittadini onesti che versano le tasse. Ora, partiamo dal presupposto che raramente una persona normale si presenta dal concessionario con 10mila euro in tasca per comprare un'auto e che sicuramente il fisco riesce più facilmente a tenere sotto controllo il nostro reddito se può sbirciare nei movimenti dei conti correnti. Ma basta questo per limitare la nostra libertà, per impedirci di scegliere se pagare commissioni bancarie, costi del bancomat o canoni di connessione a internet, per imporci di rinunciare alle nostre abitudini? Secondo la Bce «la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali ...