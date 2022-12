Il ct spagnolo Luis Enrique devolverà i guadagni delle sue dirette ai bambini malati di cancro

(Di martedì 6 dicembre 2022) Si è reso protagonista di un gesto di esemplare generosità, dal 2018 commissario tecnico della Nazionale spagnola. Dall’inizio del Mondiale di calcio in Qatar, che ha visto le Furie rosse approdare agli Ottavi, l’allenatore ha documentato il ritiro suo e dei suoi giocatori attraversoquotidiane su Twitch, all’internoquali ha chiacchierato coi fan della competizione, ma spesso e volentieri pure della vita in generale. Questa “prassi” a cuiha abituato i tifosi ha presto superato i confini spagnoli, attirando l’attenzione di tutto il mondo. Stando a quanto riportato dai media di Madrid, ciascuna diretta dell’allenatore della Spagna avrebbe generato circa 7mila euro di guadagno. Tutti soldi, questi, che ora il ct ha deciso di donare a una nobile ...

neXt Quotidiano

Oggi a rilanciare la voce ci pensa il portaleTodo Fichajes parlando di contatti tra Igli ... Il cartellino del calciatore è gestito dalla You First, la stessa agenzia diAlberto . Secondo ...Formazioni ufficiali Marocco - Spagna, il pronostico sui marcatoriEnrique a sorpresa ha ... costretti ad avere a che fare con l'asfissiante possesso palla. Rischiano Amrabat, Amallah e ... Luis Enrique devolverà i guadagni delle dirette ai bambini malati di cancro Il ct spagnolo devolve i compensi delle sue diretta dal mondiale alla Fondazione Villavecchia di Barcellona che sostiene i giovanissimi in lotta contro il tumore. Un gesto di grande umanità, nel nome ...È un ottavo di finale dei Mondiali di calcio, si gioca alle 16 ed è molto atteso anche per ragioni che vanno oltre lo sport ...