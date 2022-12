Google rilascia Android 13 QPR1 in versione stabile per i Pixel

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo mesi di versioni Beta,13inè finalmente in fase di rilascio. Ecco come ottenerlo sul proprio. L'articolo proviene da Tutto

oggi l'ultima serie di aggiornamenti per i Pixel 7 , tra cui la VPN gratuita annunciata dall'azienda durante l'evento di ottobre. Anche la nuova funzione Clear Calling viene rilasciata ...Ricordiamo che il Pixel 4a è stato rilasciato nell'agosto 2020, quasi un anno dopo il rilascio del Pixel 4 e quindi rientra nella finestra di supporto di tre anni promessa da. Per scaricare la ... Google rilascia un sacco di nuove funzioni per i Pixel e Android: ecco le novità Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Siamo ormai abituati agli aggiornamenti puntuali da parte di Google, quelli che mensilmente introducono le nuove patch di sicurezza sui Pixel. La cosa si fa ancora più interessante ogni 3 mesi, quando ...