Calciomercato.com

Commentaprimo Aumenta la filaShomurodov . L'attaccante uzbeko della Roma (ex) interessa pure alla Sampdoria, soprattutto nel caso in cui partisse Caputo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , sarebbe necessaria un ...L'ennesimo tonfo in casa, questa volta non lascerà scampo al tecnico Blessin al quale era stata data ulteriore fiducia,...caduta interna contro il Cittadella ha portato la società a decidere... Genoa, per Portanova è il giorno più lungo Ancora nessuna ufficialità ma il tecnico della Primavera è destinato a guidare i due allenamenti e a sedersi in panchina nel match di ...Genoa, finisce l'esperienza in panchina di Blessin. Squadra affidata ad interim a Gilardino - picenotime.it - IT ...