(Di martedì 6 dicembre 2022) di Giorgio Volpe Da tempo immemore i politici italiani promettono una strenua lotta all’. Soprattutto in periodo di campagna elettorale tutti sembrano avere la soluzione in tasca, ma all’atto pratico il problema resta irrisolto. A volte, a giudicare dai discorsi che si sentono sui talk show, pare quasi che l’sia diretta conseguenza di un tratto caratteristico e ineluttabile dell’italiano medio, geneticamente votato ad aggirare l’insopportabile imposizionenel segno dell'”accà nisciun’è fess”. Non sono un economista né un esperto di diritto tributario, ma una cosa credo di averla capita: per combattere l’è necessario, in primo luogo, unditra chi versa denari e chi li riceve. Se ...

Il Fatto Quotidiano

La motivazione di questa posizione è che la possibilità più alta di pagare con le banconote favorisce l'. E su questo è inutile convincere di un'idea chi la pensa in maniera opposta, ...'E' un dato oggettivo che l'innalzamento del tetto all'uso del contante, nel favorire l', crea una connessione tra tutti quelli che hanno interesse a far circolare 'denaro grigio', come gli evasori fiscali, e coloro i quali hanno interesse a far circolare 'denaro nero' ... Evasione fiscale, per risolverla basterebbe un conflitto di interessi tra contribuenti "Pene più severe per gli evasori secondo alcuni potrebbero agire da deterrente, ma personalmente preferisco soluzioni di altro tipo..." ...Il contante resta la questione politico-economica più spinosa all’interno delle discussioni sulla Manovra economica in arrivo in Parlamento. La questione è nota: il governo vorrebbe portare a 60 euro ...