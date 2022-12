De Ketelaere deve riprendersi il Milan | Pioli è convinto di una cosa

(Di martedì 6 dicembre 2022) Charles De, attaccante del, non è riuscito a rilanciarsi con il Belgio ai Mondiali in Qatar. Ora dovrà farlo in rossonero

1 Ospite di Sky, Stefano Pioli parla così di De: 'Per me è un centrocampista chesvariare: gli do libertà, ma senza pallaavere indicazioni precise. In Belgio giocava senza rendersi conto della collaborazione dei compagni, ora ...'DeServe tempo. E' un centrocampista chesvariare' 'Lui e gli altri, Vranckx, Thiaw, sono arrivati da pochissimo. Stiamo facendo dei bilanci troppo limitati. Un ragazzo così giovane ...Charles de Ketelaere è uno dei temi toccati da Stefano Pioli. L’allenatore del Milan ha risposto a Sky Sport: “Charles è un centrocampista che deve svariare. Io gli do libertà, anche se un compito sen ...Il pensiero del tecnico del Milan su tanti argomenti: dal Mondiale agli allenatori che segue, dal ricordo di Astori alla corsa scudetto ...