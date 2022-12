(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEra sicuramente uno tra gli spettacoli più attesi e sicuramente il più luminoso tra tutte le manifestazioni presenti nel variegato cartellone degli eventi natalizi a Benevento. I fuochi pirotecnici che avrebbero illuminato e colorato la Rocca dei Rettori era uno degli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco Samnium del presidente Giuseppe Petito, in calendario per sabato 17 dicembre alle ore 21:30. In quel frangente ci sarebbe stata l’uscita dalla Rocca cittadina di Babbo Natale dalla sua dimora insieme ai suoi Elfi e poi un grandedi Piromagia a cura de “La Pirotecnica”. Il castello beneventano si sarebbe dovuto trasformare in un tripudio di luci, colori e suoni, dando vita ad uno show unico nel suo genere dal titolo significativo: “IncendioRocca”. Ed invece, nulla di tutto ciò, accadrà. O almeno è quello ...

anteprima24.it

... Gianfranco Miccichè , hanno dato. Solo l'ultima puntata degli attriti interni al ... rivolto a Falcone, " con me non parla e ora qui dobbiamo fare finta di". Davanti agli esponenti di ...Nel mondo dellonessuno in Italia mai come lei'. Non voglio sapere, Max! 'Beh, una cosa la posso dire, su Simona. Un giorno ero a New York che la seguivo e la vidi uscire di casa ... Niente spettacolo pirotecnico natalizio: salta l'appuntamento con 'Incendio della Rocca' Tra le speculazioni intellettuali sulla televisione contemporanea ce n'è una che affascina più di tutte, e che spesso determina anche il successo o il fallimento di un progetto: che c'è di nuovo in qu ...Sabrina Salerno esagera come non mai nei suoi scatti, le ultime immagini ritraggono trasparenze devastanti sulle sue curve infinite ...