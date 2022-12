Metro C | l’assessore Patanè | “Entro Natale gli ascensori saranno tutti in servizio”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “La Linea C avrà entro Natalegliin”: ad annunciarlo Eugenio, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “Atac, che ringrazio per il grande lavoro che sta portando avanti per il ripristino degli impianti di traslazione sta recuperando positivamente la condizione inaccettabile die scale mobili nelle lineepolitane – spiega– Nell’ultima settimana si sono concluse le attività complessivamente su ben 23 impianti, 12 dei quali sulla linea C alle stazioni di Pantano, Grotte Celoni, Finocchio, Torrenova, Torre Angela e Graniti. Fondamentale è risultata la sollecita partecipazione di Ansfisa alle attività tecniche di certificazione e collaudo. Sono stati completati, inoltre, i lavori su altri 7...