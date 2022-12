Maurizio Costanzo e quel blitz della Meloni sul palco a 16 anni “E’ brava ma deve restare se stessa”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)si racconta oggi sulle pagine del quotidiano La Verità, all’indomani dila incredibile condanna per diffamazione causatagli dall’ironia con cui qualche anno fa aveva commentato l’operato di un magistrato. A 84, il popolare conduttore tira fuori dal cassetto dei ricordi aneddoti e spigolature di una vita trascorsa sul, nel segno del suo motto: “Il lavoro è la migliore palestra per tenersi giovane”. Gli inizi furono folgoranti: «Avevo 13, e mi chiamò a casa Indro Montanelli, al quale avevo spedito una lettera. Mi disse di andarlo a trovare l’indomani mattina nella redazione romana del CorriereSera. Io marinai la scuola e lo incontrai. Abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, che nella mia memoria resta molto vivo. Finché ...

Cos'è successo Durante la puntata del suo 'Show' andata in onda il 20 aprile 2017, il conduttore aveva ospitato Gessica Notaro, che rispondendo alle domande diaveva ...Così, al "Corriere della Sera" in merito alla condanna inflittagli dal tribunale di Ancona a un anno di reclusione con la sospensione della pena, subordinata al pagamento di 40 ...«Non commento le sentenze, parlano da sole. Io so solo di avere difeso una giovane donna che è stata sfregiata e che in conseguenza di ciò ha perso un occhio».Il caso Gessica Notaro ha avuto un altro strascico legale che ha coinvolto uno dei più noti giornalisti italiani. «Non commento le sentenze, parlano da sole.