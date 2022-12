Marek Hamsik consiglia Tomas Suslov al Napoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Come riporta Il Mattino,,ieri è rimasto per molte ore nel complesso residenziale dove alloggia il,l'ex capitano azzurro hato a Giuntoli,,20 anni,centrocampista centrale attualmente al Groningen.,è un trequartista di piede mancino, bravo nell'uno contro uno, rapido nello stretto e forte nelle accelerazioni palla al piede.La sua visione di gioco lo rende determinante sia nella fase di distribuzione del gioco che in quella di assistenza.Bravo negli inserimenti, la potenza dei suoi tiri gli consente di essere pericoloso dalla media distanza.Si distingue anche per essere un ottimo rigorista.Dotato di ottima personalità, può essere impiegato anche come ala.

