Luca Ponzi e le favole di fiume | tra folklore | nostalgia e tradizione

OglioPoNews

Del fiume Po si può parlare in mille modi. Così come lo si può vivere e frequentare. Sabato pomeriggio, presso il Salone dell'Oratorio a Casalmaggiore, lo scrittore e giornalista emilianolo ha fatto in modo originale presentando il suo libro Favole di fiume che sviluppa un racconto coinvolgente attraverso 11 storie a metà tra la fantasia e la realtà quotidiana.è un ...Per iI ciclo I sabati della mostra questa sera, sabato 3 Dicembre alle ore 17 presso la Sala Giovanni XXIII - Piazza Marini a Casalmaggiore presentazione del libro Favole di fiume di. 'Il ... Santo Stefano, alle 17 presentazione delle Favole di Fiume di Luca Ponzi - OglioPoNews Così come lo si può vivere e frequentare. Sabato pomeriggio, presso il Salone dell’Oratorio a Casalmaggiore, lo scrittore e giornalista emiliano Luca Ponzi lo ha fatto in modo originale presentando il ...Dopo giorni di lavoro il corpo di Saman Abbas è stato estratto in serata dalla buca dove era stato seppellito, nei pressi di un casolare abbandonato a pochi passi dalla casa della famiglia a Novellara ...