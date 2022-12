Legge di bilancio | per la scuola poco o nulla Valditara incontra i sindacati per spiegare cosa si prevede

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ladiè arrivata nei giorni scorsi in commissione alla Camera per il passaggio prima in commissione e poi in Aula. Il testo licenziato dal Governo, come sappiamo, nonper la verità grandi novità per lae per tale ragione il Ministrole organizzazioni sindacali martedì 6 dicembre, alle ore 18. L'articolo .