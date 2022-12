In Italia record di stazioni “non ufficiali” di polizia cinese per la repressione di Pechino

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Inci sono 11diaperte da autorità locali cinesi, strutture che fanno parte di una rete di 102 centri clandestini all’estero. Sono a Roma, Milano, Bolzano, Venezia, Firenze, Prato, e in Sicilia, rende noto il Guardian, citando il risultato delle ricerche della ong spagnola Safeguards Defenders. L’, con la sua comunità di 330mila cinesi, è quindi il Paese in cuiha aperto più po‘non’ di. Secondo un nuovo rapporto dell’organizzazione alcune di questedisarebbero state aperte in collaborazione con le autorità locali, ma la maggior parte non avrebbe nessuna autorizzazione: sono descritte ufficialmente come uffici burocratici e di tutela per ...