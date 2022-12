E’ boom di casi di influenza | il picco a Natale | i sintomi

Leggi su anteprima24

5 dicembre 2022 E' allarmein Italia. I dati del rapporto Influnet, 762mila italiani a letto solo nell'ultima settimana, ci dicono che l'è tornata peggio di come ci aveva lasciato nel 2019 ed è partita a razzo. E' tornata alla forza propulsiva dell'del 2009 con numeri alti e anticipati. La curvale continuerà a crescere, perché questo è solo l'inizio. Oggi l'incidenza è altissima tra i bambinili, ma dopo arriveranno gli adulti e poi i nonni. La curva dell'epidemiale si è elevata in maniera tale da far prevedere, se il trend si manterrà su questi livelli, ilpiù alto degli ultimi 15 anni. E potrebbe essere raggiunto prima diperché i valori sono molto cresciuti. I dati ...