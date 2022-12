(Di lunedì 5 dicembre 2022) Inizialmente i morti sembrava fossero cinquanta. Il giorno dopo erano raddoppiate. E ora Julien Paluku, ministro dell’Industria della Repubblica democratica del, ha divulgato il numero delledelperpetrato il 29 novembre nel villaggio di Kishishe, nel, a circa cento chilometri dal capoluogo della regione, Goma. Lesono 300: responsabili della carneficina, secondo il governo di Kinshasa, sono idel gruppo M23, che avrebbero così violato la tregua con la ripresa dei combattimenti contro l’esercito nella regione orientale del Paese. La missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite (Monusco) in Rdc ha denunciato come “atti spaventosi” l’eccidio, invitando “tutte le autorità competenti a indagare senza indugio e ad ...

Congo, "300 vittime nel massacro del Nord Kivu. Tutti uccisi dai ribelli dell'M23" Inizialmente i morti sembrava fossero cinquanta. Il giorno dopo erano raddoppiate. E ora Julien Paluku, ministro dell'Industria della Repubblica democratica del Congo, ha divulgato il numero delle vit ...