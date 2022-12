Valentina Zappulla nuovo medico di base a Monreale

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Lunedì 5 dicembreavrà undi famiglia. È, specialista in Medicina Interna. La dott.ssaha già svolto la sua attività medica presso i servizi di continuità assistenziale come titolare di Guardia Medica in Sicilia e in Sardegna. La nomina, fatta dall’assessorato regionale alla Salute, è avvenuta nei giorni scorsi in quanto la professionista è risultata la prima in graduatoria degli aventi diritto. Ha frequentato dopo la laurea in medicina anche il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Ha un diploma nazionale SIUMB in ecografia clinica e diverse pubblicazioni. Riceverà il pubblico nel suo ambulatorio di via Antonio Veneziano 73 nel centro storico della città nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì mattina e il martedì e ...