LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2022 in DIRETTA | rivincita Odermatt-Kilde | Paris per il riscatto Si comincia alle 18 00

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELFEMMINILE DI LAKE LOUISE D19.00 17.54 Altri nomi sono spendibili: su tutti quelli degli austriaci Mayer e Kriechmayr, ma anche quello di Feuz. Vedremo se riuscirà ad inserirsi qualche nome a sorpresa. 17.50 Obiettivoper Dominik: il ventesimo posto di ieri in discesa è stato decisamente deludente e dovrà essere “coperto” con una bella prestazione oggi nella disciplina che ama meno, iligante. 17.46 Saranno otto gli italiano in partenza: Dominikcon il 5, Christof Innerhofer con il 29, Mattia Casse con il 30, Giovanni Franzoni con il 35, Matteo Franzoso con il 42, Guglielmo Bosca con il 43, Matteo ...