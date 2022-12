Il Senegal perdona | l' Inghilterra no | incrocio da brividi con la Francia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Kane si sblocca, Bellingham illumina e si candida a miglior centrocampista di questo Mondiale, la difesa ancora una volta tiene la porta inviolata. L'travolge unsprecone, sparito dal campo dopo il vantaggio di Henderson, e prosegue il proprio cammino in Qatar. Anche se il difficile per la squadra di Southgate arriva adesso, a cominciare dalla sfida, un classico del calcio europeo, con ladi Mbappé nei quarti di finale. La Nazionale dei Tre Leoni non brilla nella prima mezz'ora, dove anzi i rimpianti sono tutti per la selezione africana, ma spicca per cinismo. I due tiri verso lo specchio nel primo tempo di Henderson e Kane si tramutano in gol e spianano la strada agli inglesi, che nella ripresa passeggiano contro ciò che resta di uncalato fisicamente e fiaccato nello spirito, ...