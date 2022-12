Disposta l’autopsia sul corpo del 34enne Daniel Dossena | assessore di Bolgare

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 dicembre 2022). Lunedì mattina sarà effettuatasuldi, l’del Comune discomparso improvvisamente per un malore a soli 34 anni. E proprio per far luce sulla causa del suo decesso, il magistrato ha disposto l’esame autoptico. “era un ragazzo fantastico, solare, mai polemico, sempre pronto a lavorare e a collaborare – ricorda il sindaco Luciano Redolfi -. Era un punto di riferimento importante per tutto il paese. Ancora non mi capacito della sua morte, stava benissimo, non aveva nessun problema di salute”. Il primo cittadino assicura il sostegno, suo e dell’Amministrazione comunale, alla famiglia dell’: a sua moglie Sara e ai loro due figli piccoli, uno di ...