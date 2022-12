Danilo | l’intercettazione | “Stipendi? Ho firmato tre copie dello stesso documento”

Il quotidiano La Repubblica ha reso nota una parte dell'del dialogo traed i PM in merito agli stipendi Eccode La Repubblica del dialogo traed i PM sulla situazione stipendi in casa Juve.- "Non ci abbiamo messo molto a ...Non hanno dubbi, gli ex ministriToninelli ed Elisabette Trenta: 'Fu Salvini a vietare'... "ha colto il ...