Best of 2022 - Quattroruote fa 800

(Di domenica 4 dicembre 2022) Correva l'anno 1956 e l'automobile, in Italia, era ancora un lusso riservato a pochi. Ne circolavano, infatti, un milione, per 49 milioni di abitanti: oggi ce ne sono 39 milioni e siamo in 59 milioni. Ma già allora, nel febbraio di quell'anno ormai lontano, un editore geniale come Gianni Mazzocchi aveva capito che noi italiani avremmo dovuto essere accompagnati sulla strada dell'incombente motorizzazione di massa. Affiancati, cioè, in questo cammino da una rivista che spiegasse i segreti dell'automobile, le giudicasse con metodologia rigorosa, fornisse gli elementi utili a una scelta e aiutasse anche il nuovo popolo dei conducenti a comportarsi nel modo giusto sulle strade, destinate a fare i conti con un traffico sempre crescente. Quella rivista era - e ancora oggi è -. Che, nell'aprile del, ha portato nelle edicole il suo ...

Quattroruote

Il Premio Podcastè andato a Giorgio Viaro , giornalista, critico cinematografico e direttore della rivista "Movie" per "Lost in The Space", mentre il Premio Podcast 110 e lode a Carlo ...... addirittura arrivato in anticipo sugli scaffali diBuy nel New Jersey. Rispetto alla variante ... cala il prezzo e la fotocamera è (quasi) al top 33 02 NovembreNel PAC Radar, Reply si attesta come “Best in Class” provider in cinque settori: Energy & Utilities, Financial Services, Communications & Media, Retail e Manufacturing. L’indagine ha analizzato le ...È morto a 91 anni lo scrittore francese Dominique Lapierre, autore, tra gli altri, di libri come “La città della gioia” e “Parigi brucia” ...