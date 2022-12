Uomini e donne sospeso dal palinsesto Mediaset!

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 3 dicembre 2022) Come di consueto anche quest’annoandrà in vacanza per tutta la durata delle festività natalizie. I fans però non dovranno attendere a lungo prima di poterlo rivedere su Canale 5, in quanto tornerà in onda subito dopo l’Epifania. Il dating show lascerà spazio a degli speciali sulla soap turca Terra amara e sarà la storia d’amore di Yilmaz e Zuleyha a tener compagnia al pubblico nella fascia oraria dalle 14:10 alle 16:10 circa, dopodiché sarà dato spazio ai film natalizi che allieteranno questo periodo regalando un po’di magica atmosfera. Quando saràsi prenderà una pausa a partire da metà dicembre 2022 e come già detto al suo posto andrà in onda prima Terra Amara e poi un film di Natale. Seguirà Caduta Libera ...