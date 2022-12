Pelé | l’ultimo bollettino dall’ospedale e il messaggio sui social

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un nuovo aggiornamento sulle condizioni di, l’ex calciatore brasiliano è peggiorato negli ultimi giorni. Continua la lotta contro il tumore al colon, lo stessoha aggiornato sulle sue condizioni di salute, attraverso unsul profilo Instagram. “Amici miei, voglio mantenere tutti tranquilli e con il pensiero positivo. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come sempre. Voglio ringraziare tutto il personale medico e infermieristico. Ho molta fede in Dio e ognid’amore che ricevo da te, che arriva il mondo intero, mi tiene pieno di energie. E guardo anche il Brasile ai mondiali! Grazie mille per tutto”. Ildell’ospedale “Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato all’ospedale Israelita Albert Einstein martedì scorso (29) per una rivalutazione ...