Pamela Prati la fa grossa | gesto inaspettato | nessuno si era mai permesso prima!

Da una coppia ad un'altra: parliamo die Marco Bellavia che hanno annunciato ufficialmente la loro storia d'amore. Una relazione di cui in settimana si è tanto parlato dal regalo di lui ...La notizia delle ospitate saltate dinelle varie trasmissioni televisive come riportato da molti media nei giorni scorsi che avevano ripreso una spifferata della pagina Instagram The Pipol non sarebbe veritiera. Secondo ...Pamela Prati finisce nella bufera per il suo ultimo clamoroso gesto nei confronti di un noto personaggio della tv: nessuno si era mai permesso di farlo prima d’ora, i veri motivi. La sua ...Ha provato a darsi una seconda possibilità e riconquistare quel pubblico che l'ha amata per decenni. Pamela Prati ha concluso la sua esperienza al GF Vip… Leggi ...