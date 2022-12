Mondiali | Argentina-Australia LIVE | le formazioni ufficiali | Alvarez e il Papu Gomez dal 1? C’è Leckie | Primapagina

Commenta per primo Leo Messi partirà titolare anche nella sfida che vedrà l'affrontare l'Australia negli ottavi di finale deidi Qatar 2022 e per la Pulce si tratta di un record storico perché taglia ufficialmente il traguardo delle 1000 presenze ufficiali.Alle 20 andrà in scena il secondo ottavo di finale deiin Qatar. Ecco le formazioni ufficiali diAustralia Ecco le formazioni ufficiali diAustralia.(4 - 3 - 3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Di seguito le formazioni ufficiali di Argentina-Australia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar in programma alle ore 20.