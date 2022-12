Mario Balotelli | nozze vicine | spunta un altro anello

Corriere dello Sport

... NIPOTE E FIGLI La principessa Charlene e Charlotte Casiraghi al Villaggio di Natale ABITO NOLEGGIATO Kate Middleton aderentissima, che toccatine col principe William! Indizio SOCIAL...Il calciatore e Francesca Monti stanno insieme da circa un anno: l'ultima storia social lascia pensare a nozze in vistaè un uomo nuovo accanto a Francesca Monti . Pare proprio che la cameriera 24enne sia riuscita nella missione impossibile di far mettere la testa a posto al calciatore. Lui sui social ... Mario Balotelli sposa la fidanzata Francesca Spunta l'anello! Di recente Mario Balotelli ha pubblicato un’Instagram Stories alquanto sospetta che lascerebbe intendere le sue intenzioni nel portare sull’altare la fidanzata Francesca Monti. Usare il condizionale è ...Mario Balotelli è un uomo nuovo accanto a Francesca Monti. Pare proprio che la cameriera 24enne sia riuscita nella missione impossibile di far mettere la testa a posto al calciatore. Lui sui social po ...