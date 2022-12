Maltempo in Sicilia | a Messina persone intrappolate nelle auto sommerse dall' acqua

Nubifragio sulla costa nord orientale della: a Novara 220 mm di pioggia in 3 ore, a Barcellona Pozzo di Gotto 150. Allagamenti e frane. I vigili del fuoco soccorrono automobilisti e residenti bloccati in ...commenta Ilche sta si sta abbattendo sulla costa tirrenica dellasta creando notevoli disagi in diversi centri in provincia di Messina. Un violento nubifragio ha colpito Barcellona Pozzo di ...È stato potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, anche con l'invio di uomini dai comandi della Sicilia orientale. (La Stampa) Su altre testate Maltempo nel messinese, paura e automobilisti ...Disagi alla circolazione stradale nella zona jonica e nella valle dell’Alcantara a causa del maltempo di queste ore ... la prima a Novara di Sicilia (km 13,300) e poco dopo una seconda nel comune di ...