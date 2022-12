La Corte dei conti boccia la manovra del governo su condono | contanti e pos

(Di sabato 3 dicembre 2022) Secondo il presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite delladei, Enrico Flaccadoro, la misura riguardante il pos presente nella legge di bilancio delMeloni è un provvedimento non coerente con l’obiettivo di contrasto all’evasione fiscale previsto dal Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr). La legge prevede infatti l’obbligo di accettare pagamenti con carta di credito o Bancomat soltanto sopra i 60 euro, e senza incorrere in sanzioni se si vieta il pagamento con carta di credito al di sotto di questa cifra. Le perplessità di Flaccadoro e delladeisulla legge di bilancio delMeloni Flaccadoro ha espresso le proprie perplessità su alcune parti del testo durante l’audizione sul documento redatto dall’esecutivo. «L’innalzamento del tetto ...

"Lo ha certificato la Corte dei conti, tutte le nostre critiche vengono confermate da fonti autorevoli. La Corte dei conti ha certificato che consentire ai commercianti di non usare il Pos fino a 60 euro e dare la ..."