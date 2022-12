Juve | il Cda riapprova il bilancio | perdite per 239 | 3 milioni di euro

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il Cda dimissionario dellantus riunitosi oggi 2 dicembre ha approvato la modifica alconsolidato per l’esercizio 2021/2022 che si chiude con una perdita di 239,3di. Il nuovo progetto diper l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 sarà votato dall’Assemblea degli azionisti prevista per il 27 dicembre, che si riunirà in un’unica convocazione. La riappropriazione delarriva dopo le analisi e la valutazioni del Consiglio di amministrazionentino dello scorso 28 novembre «acquisiti i nuovi pareri aggiornati – si legge nella nota del club – resi alla luce dell’esame della documentazione rilevante, relativa all’indagine della Procura, con riferimento alle cosiddette “manovre stipendi”, realizzate negli esercizi 2019-20 e ...