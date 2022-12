Auto si schianta contro un palo di cemento | grave un 23enne

(Di sabato 3 dicembre 2022) RIETI – È accaduto nella notte, lungo la Salto Cicolana, altezza Casette. Un’guidata da unè finita fuori strada ed ha impattato violentementeundi. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Il ragazzo che guidava è in gravi condizioni al De Lellis di Rieti. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. L'articolo proviene da Sabina Online.

