Accese in centro le luminarie natalizie | ma Mastella lancia bordate a De Luca

(Di sabato 3 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSi è acceso il Natale beneventano. Leposte lungo Corso Garibaldi e sugli alberi addobbati di piazza Matteotti e Federico Torre sono state attivate poco dopo le ore 17. I tempi che corrono impongono manifestazioni sobrie ma quello che viene comunemente definito il ‘salotto della città’ è riuscito comunque a vestirsi a festa. A tal proposito il sindaco Clemente, presente insieme alla moglie Sandra Lonardo e a una folta schiera di assessori e consiglieri, non ha lesinato stilettate al vetriolo a Vincenzo De. “Non riesco a capire questa differenza di contributi tra Benevento e Salerno, qui abbiamo dovuto fare tutto con le nostre forze, la Regione è stata assente”. E ancora: “Anche per le contrade faremo qualcosa, ma non potrà che essere un gesto simbolico. A meno che il presidente De ...

