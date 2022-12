Sci alpino | Coppa Europa 2022-2023 | Janine Schmitt fa suo il secondo superG di Zinal | 4 azzurre nella top10

(Di venerdì 2 dicembre 2022)si è aggiudicata ildi(Svizzera) valevole per ladi scifemminile, nel quale l’Italia piazza quattro atlete nelle prime 10 posizioni. Sulla pista elvetica la padrona di casa è scesa con il pettorale numero 22 e ha concluso con il tempo di 56.28, precedendo l’austriaca Michaela Heider per 7 appena centesimi e la francese Karen Smadja Clement (che aveva vinto ildi ieri) per 13. Quarta posizione per l’austriaca Vanessa Nussbaumer con un distacco di 25 centesimi, quinta la sua connazionale Michelle Niederwieser a 37, quindi sono seste a pari merito la nostra Teresa Runggaldier e la svizzera Stefanie Grob a 51. Quindi altre tre ...

La Fis ha annunciato la start list e i pettorali di partenza della discesa maschile di Beaver Creek , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Tra gli azzurri impegnati negli Stati Uniti Matteo Marsaglia partirà col pettorale numero 2, mentre Dominik Paris è il settimo. A seguire Christoph Innerhofer (17), Mattia Casse (30), ...Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Si torna in pista per un altro weekend di velocità. Tra gli azzurri impegnati negli Stati Uniti ci saranno Dominik Paris, Christoph Innerhofer, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Nicolò ...In Val di Sole parte la stagione invernale più digitale di sempre. Dopo due anni di incertezza e difficoltà, gli operatori Folgarida-Marilleva, ...