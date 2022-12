Quirinale | Mattarella riceve Presidente Niger 2

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) - "Questo incontro sottolinea l'amicizia che intercorre tra il suo Paese e il mio -ha affermatorivolgendosi a Bazoum- ed è un'occasione per sottolinearla e per rilanciare e ampliare la nostra collaborazione.e Italia sono Paesi amici con un futuro di collaborazione sempre più intenso davanti".

Agenzia ANSA

Roma, 2 dic. " Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alil Presidente della Repubblica del Niger, Mohamed Bazoum, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente all'incontro il viceministro ...Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergiointervenendo alla cerimonia di apertura della VIII edizione della Conferenza Internazionale Rome MED Dialogue /(Adnkronos) – “Questo incontro sottolinea l’amicizia che intercorre tra il suo Paese e il mio -ha affermato Mattarella rivolgendosi a Bazoum- ed è un’occasione per sottolinearla e per rilanciare e amp ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 2 dicembre 2022 “Si tratta di una questione decisiva e globale - come ben sa l'Organizzazione internazionale delle migrazioni - legata a dinamiche demografiche e d'int ...