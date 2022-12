Mbappé ha provato a portare Lewandowski al Psg | il retroscena

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "haa ...18:07 66% di possesso palla in favore della Francia, che hala conclusione in 10 occasioni, trovando lo specchio della porta in 4 di esse. Sei i tentativi della Tunisia, che ha sfruttato una delle tre conclusioni in porta. 18:06 Deschamps che paga l'...